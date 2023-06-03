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Гладилин: «С таким качеством игры «Спартаку» будет сложно в следующем сезоне бороться за медали» эксклюзив

03 Июня 2023 • 20:13 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении в Самаре и подвёл итоги сезона команды Гильермо Абаскаля.

- Игра с «Крыльями Советов» разочаровала?

- Она была боевая, как и ожидалось. Самарской команде нужна была только победа, чтобы уцелеть. А у «Спартака» были теоретические шансы на второе место, но все зависело от матча ЦСКА – «Ростов». Первый тайм получился напряженный. Было много фолов и удаление. Но в перерыве спартаковцы узнали результат матча в Москве, и было понятно, что гости в любом случае займут третье место, и уже той боевитости не было. Самарцы забили мяч, играли хорошо, ни в чем не уступая гостям. В нескольких моментах даже пришлось свою команду выручать Максименко. Так что «Крылья Советов» победили заслуженно.

- Как оцените курьезное удаление Джикии со скамейки?

- Здесь не надо было вступать ни в какие диалоги. Понимаю, что это эмоции. Но он опытный игрок, капитан команды. Надо было успокоиться, когда судья показал желтую карточку, а он продолжал спорить. В диалог с арбитром должны вступать другие люди, когда футболист сидит на скамейке. Он тут не прав. Ему наверняка сейчас дадут дисквалификацию, и начало сезона Георгий пропустит. А это ключевой футболист «Спартака». Так что нервы его здесь подвели.

- Промес не забил пенальти. Это не первое его неудачное пробитие одиннадцатиметрового. Правда, в прошлый раз он добил его со второго раза. Откуда такая неуверенность? Это отражение общей неубедительной игры «Спартака»?

- Нет. Так сложилось. В матче с ЦСКА он бил в один угол, здесь в другой. Это какой-то психологический момент. Возможно, ему надо делать паузу и не подходить к точке. Но с другой стороны он является бомбардиром команды.

- Как вам игра Максименко? Были разговоры, что его могут отдать в аренду.

- Вторым вратарем в расцвете сил быть не очень хорошо. Ему нужна практика. Александр потащил в несколько опасных моментах, показав, что в полном порядке. А дальше решать тренеру. Появился еще и третий неплохой вратарь, так что у Абаскаля есть выбор. Вратарская позиция в «Спартаке» сильная.

- Второй матч «Спартак» не забивает при том, что много атакует. С чем это связываете?

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- Ребята спешат, суетятся. Не хватает исполнительского мастерства.

- Сегодня еще и Соболев пропускал игру.

- Да, его присутствие как центрального нападающего было необходимо. Нужно было создавать давление впереди на соперника, навязывать борьбу, подставлять голову под навесы. А так без центрального форварда нужно играть очень быстро, комбинационно. А «Крылья Советов» сыграли очень грамотно, закрыли все зоны.

- Третье место для «Спартака» - это хороший результат?

- Да. Потому что «Зенит» сильнее, и ЦСКА провел второй круг очень мощно, хоть и проиграл «красно-белым» в очной встрече. Так что третье место – хороший итог. Но в следующем сезоне с таким качеством игры у «Спартака» будут проблемы. Добавится «Краснодар», «Локомотив», «Ахмат» сейчас в хорошем состоянии. Так что за два месяца «Спартаку» нужно подтянуть качество игры, иначе медали будет взять очень сложно.

- Какие позиции нужно усилить «Спартаку»?

- Центральный защитник нужен. В обороне много футболистов, которые фолят, и приходится обороняться большим количеством игроков в ущерб атаке. И в средней линии нужно налаживать игру. Не хватает комбинационной игры.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
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