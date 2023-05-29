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Агент Эруклеса: «Мой клиент отказался от перехода в «Спартак»? Это неправда» эксклюзив

29 Мая 2023 • 13:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Ларс Линделл, агент полузащитника «Форталезы» Эруклеса, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что его клиент отказался от перехода в «Спартак».

«Мой клиент отказался от перехода в «Спартак»? Нет, это неправда. Чтобы отказаться от предложения, нужно, чтобы оно поступило. А из России по нему не было ничего конкретного. Мне кажется, что это какой-то слух нашей прессы», — сказал агент.

Действующий контракт 22-летнего бразильца с «Форталезой» рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,5 миллиона евро.

За «Форталезу» Эруклес успел провести в общей сложности 79 матчей, забить 12 голов и отдать две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Форталеза Эруклес
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