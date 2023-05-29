Ларс Линделл, агент полузащитника «Форталезы» Эруклеса, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что его клиент отказался от перехода в «Спартак».

«Мой клиент отказался от перехода в «Спартак»? Нет, это неправда. Чтобы отказаться от предложения, нужно, чтобы оно поступило. А из России по нему не было ничего конкретного. Мне кажется, что это какой-то слух нашей прессы», — сказал агент.

Действующий контракт 22-летнего бразильца с «Форталезой» рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,5 миллиона евро.

За «Форталезу» Эруклес успел провести в общей сложности 79 матчей, забить 12 голов и отдать две результативные передачи.