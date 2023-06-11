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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бонгонды отреагировал на слухи об интересе «Спартака» эксклюзив

11 Июня 2023 • 14:04 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Зухайр Эссикал, представитель футболиста испанского «Кадиса» Тео Бонгонды, высказался об интересе московского «Спартака».

«К сожалению, сейчас я не могу это прокомментировать. Возможно, чуть позже я что-то смогу сказать» — заявил агент полузащитника в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Тео Бонгонда выступает за клуб Ла Лиги с августа прошлого года после перехода из «Генка». В прошедшей кампании испанского чемпионата конголезский форвард провёл 32 матча в футболке «Кадиса» в рамках всех турниров, забив четыре гола при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форварда в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кадис Тео Бонгонда трансферы футбола - лето 2023 Зухайр Эссикал
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