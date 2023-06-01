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Стало известно, сколько «Спартак» заработает на продаже Оганесяна в «Оренбург»

01 Июня 2023 • 20:41 Комментировать
Крылья Советов
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Спартак Москва
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03.06 17:00

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян близок к переходу в «Оренбург» на постоянной основе. Напомним, на данный момент 21-летний игрок выступает за оренбургский клуб на правах аренды.

Как сообщает «РБ Спорт», «Оренбург» практически закрыл сделку по выкупу Оганесяна. Отмечается, что футболист подпишет трудовой договор с новым клубом на три года, а «Спартак» заработает на продаже своего вингера около 460 тысяч евро.

В сезоне-2022/23 на счету Оганесяна три забитых мяча и один ассист в 23 играх во всех турнирах.

После 29 туров «Оренбург» занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 43 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке, имея в своей копилке 54 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Степан Оганесян трансферы футбола - лето 2023
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