Игорь Федотов заявил, что Джикия получит бан на 2-3 матча

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Спартака» Георгия Джикии в матче 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Напомним, капитан «красно-белых» не попал в стартовый состав команды, но слишком бурно отреагировал на один из эпизодов, выскочив на поле со скамейки запасных.

«По удалению Джикии нет никаких вопросов. Сначала выбежал на поле и начал орать – получил желтую. Потом все равно не успокоился, начал орать на судью и получил красную. Просто отказали тормоза», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Джикия получит дисквалификацию на 2-3 игры, судьи все красиво напишут, а «Спартак» снова будет искать различные видео.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» завершилась со счетом 0:1. По итогам сезона команда Гильермо Абаскаля завоевала бронзовые медали РПЛ, а самарский клуб стал 12-м и обезопасил себя от стыковых матчей.