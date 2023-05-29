Мостовой: «Промес — лучший в «Спартаке» в этом сезоне»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшем игроке «красно-белых» в текущем сезоне.

«Думаю, Промес — лучший в «Спартаке» в этом сезоне. Он много забил, приносит пользу команде. Квинси — ведущий игрок команды, без него «Спартаку» тяжело», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 25 голов и записал на свой счет 10 результативных передач.

«Спартак» набрал 54 очка в 29 играх и занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В последнем туре «красно-белые» сыграют с «Крыльями Советов».