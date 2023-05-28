Кузьмичёв считает, что в матче с «Пари НН» «Спартаку» не хватило Соболева

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Пари НН», который завершился с ничейным счётом 0:0.

По мнению эксперта, в прошедшей встрече «красно-белым» не хватило нападающего Александра Соболева, который ранее был дисквалифицирован на четыре матча.

«Спартак» играл с преимуществом, первым номером, но в конце не хватило хладнокровия. Не хватило Соболева, с ним игра в атаке смотрелась бы интереснее. Ни Бальде, ни Николсон не смогли сделать то, что делает Александр», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Также Кузьмичёв выразил мнение, что серебряные медали по итогам нынешнего сезона достанутся ЦСКА, так как нападающие «Спартака» Шамар Николсон и Кейта Бальде, по мнению эксперта, не способны заменить Соболева.

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от второго ЦСКА на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по одной игре.