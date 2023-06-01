Кавазашвили: «Таких тренеров, как Осинькин, надо хвалить и поощрять»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Ветеран похвалил Осинькина за его успешную работу с молодыми российскими игроками. Кавазашвили считает, что если бы самарский клуб не терял своих лидеров, то мог бы сейчас занимать гораздо более высокое место в турнирной таблице РПЛ.

«Игорь Осинькин готовит таких талантливых ребят, но ему их никто не оставляет. Таких тренеров надо хвалить, поощрять, им надо присуждать золотую ветвь. А не тех, которые за огромные деньги покупают одних иностранных футболистов и делают команду», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

После 29 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой ближайший матч самарцы проведут в субботу, 3 июня, против «Спартака». Начало — в 17:00 по московскому времени.