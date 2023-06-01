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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Таких тренеров, как Осинькин, надо хвалить и поощрять»

01 Июня 2023 • 11:14 Комментировать (2)
Крылья Советов
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Спартак Москва
1 2.60 X 3.50 2 2.60
03.06 17:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Ветеран похвалил Осинькина за его успешную работу с молодыми российскими игроками. Кавазашвили считает, что если бы самарский клуб не терял своих лидеров, то мог бы сейчас занимать гораздо более высокое место в турнирной таблице РПЛ.  

«Игорь Осинькин готовит таких талантливых ребят, но ему их никто не оставляет. Таких тренеров надо хвалить, поощрять, им надо присуждать золотую ветвь. А не тех, которые за огромные деньги покупают одних иностранных футболистов и делают команду», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

После 29 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой ближайший матч самарцы проведут в субботу, 3 июня, против «Спартака». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Анзор Кавазашвили Игорь Осинькин
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Комментарии (2)
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ингерман
01 Июня 2023 в 11:35
ай есь харошие пида-гоги есь харошие ботанеки каторые р0стят но пачти никагда они не становяца топ-тренирами.. и етат ваш осиня ничево не выиграец.. мы в этам уверины.. и ваще пра наш хфуцболе низ-зя говариц серьезна.. кхе-кхе.. )))
Cruyff
01 Июня 2023 в 11:22
да тренер от бога но его не ценят вот куда Динамо смотрит почему его никто не приглашает в Москву я на 200% уверен если бы Крылышек не грабили каждое трансферное окно он бы давно что то выиграл с Самарой или кубок или медали РПЛ
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