В пиар-агентстве, которое представляет интересы полузащитника «Фулхэма» Виллиана, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответили на вопрос о будущем бразильского футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах Виллиана заинтересован московский «Спартак». Однако в самом «Фулхэме» заявили, что им ничего неизвестно о возможном переходе 34-летнего футболиста в стан «красно-белых».

«Виллиан заинтересован оставаться в Англии и играть в АПЛ, в этом его главная цель сейчас. Между ним и «Спартаком» не было переговоров», — заявили в агентстве.

В минувшем сезоне Виллиан провёл за «Фулхэм» 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Контракт бразильца с лондонским клубом рассчитан до конца текущего месяца.