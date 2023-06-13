​«Спартак» ведёт переговоры со звездой – он играл в «Челси»

«Спартак» настроен серьёзно усилить свой состав в летнее трансферное окно. Московский гранд начал переговоры с атакующим полузащитником Виллианом. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на журналиста Павла Городницкого.

Подписать Виллиана этим летом можно бесплатно, ведь его контракт с «Фулхэмом» истекает в конце июня. Бразилец известен в Европе по выступлениям за «Шахтёр», «Челси» и «Арсенал». В России Виллиан тоже успел поиграть – в 2013 году он провёл полгода в «Анжи».

В августе Виллиану исполнится 35 лет. При этом даже в таком возрасте бразилец может быть большой звездой в Премьер-лиге.

Напомним, что «Спартак» занял пятое место в чемпионате России.