Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» ведёт переговоры со звездой – он играл в «Челси»

13 Июня 2023 • 12:41 Комментировать (1)

«Спартак» настроен серьёзно усилить свой состав в летнее трансферное окно. Московский гранд начал переговоры с атакующим полузащитником Виллианом. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на журналиста Павла Городницкого.

Подписать Виллиана этим летом можно бесплатно, ведь его контракт с «Фулхэмом» истекает в конце июня. Бразилец известен в Европе по выступлениям за «Шахтёр», «Челси» и «Арсенал». В России Виллиан тоже успел поиграть – в 2013 году он провёл полгода в «Анжи».

В августе Виллиану исполнится 35 лет. При этом даже в таком возрасте бразилец может быть большой звездой в Премьер-лиге.

Напомним, что «Спартак» занял пятое место в чемпионате России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фулхэм Виллиан трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CELTIC FROST
13 Июня 2023 в 12:45
Напомним, что «Спартак» занял пятое место в чемпионате России. (с) )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
13:19 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА определился с трансферными целями
13:18 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Ахмат» не хочет отпускать Тодоровича»
13:10 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» прокомментировали возможный уход Лички
12:58 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор ЦСКА поставил оценку команде за сезон
12:52 · Россия. Премьер-лига
​Личка прокомментировал информацию о своём переходе в «Динамо»
12:47 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыты условия перехода Лички в «Динамо»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Ярошик отреагировал на информацию о переговорах с «Оренбургом»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Карпин оценил уровень Дзюбы
12:32 · Россия. Премьер-лига
​«Пережитки советского воспитания»: Карпин не обращает внимания на медали РПЛ
12:29 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев стал свободным агентом
12:25 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА надеются бросить вызов «Зениту»
12:18 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» вынес решение по Набиуллину
12:11 · Россия. Премьер-лига
Роша считает, что ЦСКА способен выиграть чемпионат России
12:00 · Россия. Премьер-лига
Агент Соу: «Али ещё на год останется в «Анкарагюджю»
Все новости
Рекомендуем