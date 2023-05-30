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Рианчо: Промес — легенда «Спартака», после его ухода клуб ждут трудные времена

30 Мая 2023 • 17:38 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился комментарием о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

«Промес — лидер команды. Через него строится вся игра «Спартака» в атаке. Он уже стал легендой клуба. Но рано или поздно Квинси уйдет из «Спартака». Когда это случится, у клуба наступят трудные времена», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Промес сможет провести на топ-уровне еще два года, но «Спартаку» уже пора подыскивать замену нидерландцу.

В текущем сезоне 31-летний нападающий забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо Квинси Промес
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