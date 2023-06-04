Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенжамина Гарре, в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что его клиент не собирается покидать самарский клуб.

«Бенджамин очень счастлив, что ему удалось забить победный гол и помочь команде решить задачу, это большое событие. Он никуда не собирается уезжать из России и конкретно из Самары, все прекрасно», - сказал Чемпион.

Напомним, что именно гол аргентинца принёс победу самарскому клубу в заключительном матче Российской премьер-лиги против «Спартака» и, соответственно, позволил «Крыльям Советов» избежать участия в стыковых играх за право играть в РПЛ в следующем сезоне.