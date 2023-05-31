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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначен арбитр на матч ЦСКА – «Ростов»

31 Мая 2023 • 13:21 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи последнего тура Премьер-лиги. Главный матч тура, в котором сыграют претендующие на медали ЦСКА и «Ростов», обслужит бригада Павла Кукуяна. У мониторов главному рефери будут помогать Евгений Турбин (ВАР) и Илья Елеференко (АВАР).

На игре в Самаре между «Крыльями Советов» и «Спартаком» в поле будет трудиться бригада Алексея Амелина. У мониторов следить за событиями на поле будут Сергей Карасёв (ВАР) и Роман Усачёв (АВАР). «Спартак», как известно, тоже претендует на серебряные медали Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Сергей Карасёв Евгений Турбин Павел Кукуян Алексей Амелин
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