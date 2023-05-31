Назначен арбитр на матч ЦСКА – «Ростов»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи последнего тура Премьер-лиги. Главный матч тура, в котором сыграют претендующие на медали ЦСКА и «Ростов», обслужит бригада Павла Кукуяна. У мониторов главному рефери будут помогать Евгений Турбин (ВАР) и Илья Елеференко (АВАР).

На игре в Самаре между «Крыльями Советов» и «Спартаком» в поле будет трудиться бригада Алексея Амелина. У мониторов следить за событиями на поле будут Сергей Карасёв (ВАР) и Роман Усачёв (АВАР). «Спартак», как известно, тоже претендует на серебряные медали Премьер-лиги.