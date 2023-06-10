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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Спартак» каждый год думает, что будет конкурентом «Зениту», но они должны быть более стабильны»

10 Июня 2023 • 10:49 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате России.

Напомним, что прошедший розыгрыш РПЛ выиграл «Зенит», для которого этот успех стал уже пятым подряд. «Спартак» же занял лишь третью строчку в таблице, отстав от «сине-бело-голубых» на 16 очков.

«Спартак» каждый год думает, что будет конкурентом. Но они сами должны быть более стабильными. В весну они входили как главные конкуренты «Зенита», но начало не задалось, а дальше уже не знаю, что произошло. Может, психологически надломились», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

При этом эксперт подчеркнул, что клубы РПЛ способны конкурировать с нынешним «Зенитом» за чемпионский титул.

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году, после чего один раз побеждал «Локомотив» и пять раз главный трофей сезона доставался «Зениту».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Широков
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