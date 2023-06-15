Мостовой: «Я вряд ли возглавлю «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о своей учёбе на лицензию Pro и возможной работе в московском клубе.

Мостовой сообщил, что его обучение начнётся в начале августа. Прославленный футболист признался, что не верит в своё назначение на пост тренера «Спартака», так как ранее в московский клуб его никто не приглашал.

«Могу ли я возглавить «Спартак»? Да нет. «Спартак» — вряд ли. Ёлки-палки, я 15 лет как вернулся в Россию — и ни одного предложения от «Спартака». Ни в каком качестве», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас «Спартак» возглавляет испанский тренер Гильермо Абаскаль. По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «красно-белые» заняли третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 проведённых матчах.