Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Спартака» Зиньковский: «Крыльям» повезло, что они забили мяч и выиграли»

04 Июня 2023 • 16:30 Комментировать (2)
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о поражении от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ.

Напомним, что благодаря этой победе самарцы опередили в турнирной таблице «Факел» и сумели избежать попадания в стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

«Проигрывать обидно в любом случае. «Факел» проиграл, а «Крыльям» повезло, что они забили мяч и выиграли. У нас, к сожалению, даже при победе не получалось взять серебряные медали», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Отметим, что «Спартак» завершил сезон-2022/2023 на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, отстав от второго ЦСКА на четыре очка. «Крылья Советов», в свою очередь, заняли 12-е место.  

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Антон Зиньковский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
LexaLepeha331
04 Июня 2023 в 17:16
Приветствую! Топовые спортивные события и ставки на них- пиши в телеге " 𝙨𝙖𝙣𝙙𝙧𝙤 ставки на футбол" все максимально честно и прозрачно. Пол миллиона за май. Крупная ставка на сегодня - уже готова
SBP
04 Июня 2023 в 16:41
Крыльям повезло, Химкам наверно повезло, что тоже спартаку забили и не проиграли, А сам Спартак за два матча ни одного гола не забил 12-й и 13-й команде чемпионата без своего придурка Соболева. Видимо не повезло...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
17:21 · Россия. Премьер-лига
Названа дата выхода «Спартака» из отпуска
17:13 · Россия. Премьер-лига
Гришин: Второе место ЦСКА в РПЛ можно считать первым
17:01 · Россия. Премьер-лига
Дедушка Адамова — о возможном уходе футболиста из «Зенита»: «Предложения есть»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «В этом сезоне мне понравилась работа Карпина и Семака»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Малком стал лидером по ударам в минувшем сезоне РПЛ
16:30 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартака» Зиньковский: «Крыльям» повезло, что они забили мяч и выиграли» 2
16:29 · Россия. Премьер-лига
Названа самая молодая команда РПЛ в сезоне-2022/23
16:19 · Россия. Премьер-лига
Комличенко — лидер РПЛ по заработанным на себе фолам
16:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «По игре Гбамбле очень похож на Хвичу, в будущем он станет звездой РПЛ»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Соболев — лидер РПЛ по касаниям в чужой штрафной площади 2
16:02 · Россия. Премьер-лига
Габулов: «Динамо» провалило сезон
15:58 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «В Россию нужно приглашать только сильных легионеров»
15:53 · Россия. Премьер-лига
«Ужасный вариант»: Булыкин оценил слухи о Слуцком в «Динамо»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «ЦСКА заслужил второе место, а «Спартак» своё третье — нет!»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Олег Романцев станет почётным гостем матча Медиалиги
Все новости
Рекомендуем