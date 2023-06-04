Полузащитник «Спартака» Зиньковский: «Крыльям» повезло, что они забили мяч и выиграли»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о поражении от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ.

Напомним, что благодаря этой победе самарцы опередили в турнирной таблице «Факел» и сумели избежать попадания в стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

«Проигрывать обидно в любом случае. «Факел» проиграл, а «Крыльям» повезло, что они забили мяч и выиграли. У нас, к сожалению, даже при победе не получалось взять серебряные медали», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Отметим, что «Спартак» завершил сезон-2022/2023 на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, отстав от второго ЦСКА на четыре очка. «Крылья Советов», в свою очередь, заняли 12-е место.