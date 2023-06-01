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Агент: Кейта Бальде хочет остаться в «Спартаке»

01 Июня 2023 • 20:34 Комментировать
Крылья Советов
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Спартак Москва
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03.06 17:00

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался об игре своего клиента в текущем сезоне.

«Бальде провел хороший сезон в «Спартаке», но я уверен, что он способен на большее. Может ли Бальде стать лидером «красно-белых» в будущем? Он стремится помочь клубу достичь всех поставленных целей», — заявил агент Metaratings, добавив, что футболист намерен продолжить выступать за «Спартак».

В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах. Трудовой договор Бальде со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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