Агент: Кейта Бальде хочет остаться в «Спартаке»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался об игре своего клиента в текущем сезоне.

«Бальде провел хороший сезон в «Спартаке», но я уверен, что он способен на большее. Может ли Бальде стать лидером «красно-белых» в будущем? Он стремится помочь клубу достичь всех поставленных целей», — заявил агент Metaratings, добавив, что футболист намерен продолжить выступать за «Спартак».

В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах. Трудовой договор Бальде со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.