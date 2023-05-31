Павлюченко: «Это принципиально, «Спартаку» надо быть выше ЦСКА»

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о борьбе «красно-белых» за второе место в РПЛ.

«Я хочу, чтобы «Спартак» занял второе место. Они с ЦСКА в равных условиях. Шансы 50 на 50, будет интересная борьба. Это принципиально, «Спартаку» надо быть выше ЦСКА. Пусть сильнейший победит», — цитирует Павлюченко Metaratings.

После 29 туров «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от ЦСКА на один зачетный балл.

В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», а ЦСКА встретится с «Ростовом». Все матчи 30-го тура пройдут 3 июня в 17:00 по мск.