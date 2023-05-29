Канчельскис — об уровне РПЛ: «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмёрку»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешнем уровне чемпионата России.

По мнению эксперта, за последние годы РПЛ сильно деградировала. Канчельскис считает, что сейчас на хорошем уровне в России выступает только «Зенит», поэтому никто не может навязать петербургской команде борьбу за чемпионство.

«В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится всё меньше. Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмёрку сильнейших, а сейчас они борются за второе место», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд. Последней командой, которой удавалось завоёвывать чемпионский титул до «сине-бело-голубых» остаётся московский «Локомотив».