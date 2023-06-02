«Эмоциональность Соболева не помогает «Спартаку», а больше вредит» — Казанский

Футбольный эксперт Денис Казанский высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева. Напомним, форвард «красно-белых» был дисквалифицирован на четыре матча за неприличный жест в дерби с ЦСКА.

«Его эмоциональность уже больше вредит команде, чем помогает. Мы видим, сколько он принес проблем команде своими эмоциями. Прав Абаскаль, который заявил, что, если такие жесты будут повторяться, то Соболева на поле не будет», — приводит слова Казанского Metaratings.

По мнению эксперта, Соболев должен осознать свои ошибки и исключить в дальнейшем такие ситуации.

В нынешнем сезоне нападающий забил 15 мячей и отдал 9 ассистов в 32 матчах во всех турнирах.