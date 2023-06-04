Бейл: «Я навесил, и мяч попал в голову Зобнину, игроки «Спартака» злились по этому поводу»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал конфликтную ситуацию в матче 30-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Я хотел навесить и кто‑то появился передо мной, вроде бы Зобнин. Я навесил, и мяч попал ему в голову. Игроки «Спартака» злились по этому поводу. Это не самый важный момент в матче», — приводит слова Бейла «Матч ТВ».

Футболист добавил, что арбитр показал слишком много желтых карточек, в некоторых эпизодах он мог этого не делать, но карточки были в обе стороны, поэтому здесь было равенство.

В сезоне-2022/23 Бейл принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя мячами и стал автором двух ассистов.