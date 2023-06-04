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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» подвели итоги сезона

04 Июня 2023 • 15:18 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

В субботу «Спартак» завершил выступления в сезоне 2022/2023. В последнем туре Премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля уступила в гостях у «Крыльев Советов» со счётом 0:1. Несмотря на поражение, «красно-белые» сохранили третье место и завоевали бронзовые медали чемпионата.

На следующий день в «Спартаке» прошла встреча, на которой были подведены итоги сезона.

«Сегодня на нашем стадионе состоялся неформальный обед, на котором были подведены итоги сезона. На встрече были члены совета директоров, руководство клуба, тренерский штаб, футболисты, персонал и сотрудники офиса.

Во время обеда вспомнили самые яркие мгновения этого сезона, обсудили ошибки и достижения, а также поблагодарили друг друга за победы и самоотдачу. Сегодня команда уходит в отпуск, а в конце июня с новыми силами начнёт подготовку к следующему сезону», - сообщили в пресс-службе клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Зеленов
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