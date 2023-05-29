Кто завоюет серебряные медали чемпионата России - что нужно «Спартаку» и ЦСКА для этого

Перед последним туром Премьер-лиги осталось три претендента на второе место. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о раскладах.

Перед последним туром борьба за второе место в Премьер-лиге накалилась до предела. Остались всего три претендента, и два из них сыграют в очном матче.

№ Клуб Очки 2 ЦСКА Москва 55 3 «Спартак» Москва 54 4 «Ростов» 53

В последнем туре ЦСКА примет «Ростов», а «Спартак» отправится в гости к «Крыльям Советов». За счёт того, что «армейцы» встретятся с южанами, невозможна ситуация, чтобы две команды финишировали с одинаковым количеством очков, и второе место определялось бы за счёт дополнительных показателей. Так или иначе вице-чемпион наберёт баллов больше конкурентов.

При этом есть вероятность, что третье место будет определяться именно за счёт дополнительных показателей. «Спартак» может оспаривать бронзовые медали либо с ЦСКА, либо с «Ростовом». При равенстве очков ключевым показателем являются личные встречи. Таким образом, при одинаковом количестве баллов:

- «Спартак» будет выше ЦСКА (2:2 и 2:1);

- «Ростов» будет выше «Спартака» (4:2 и 1:1).

Если же суммировать, то расклады на последний тур получаются такими:

Победа «Спартака» Ничья «Спартака» Поражение «Спартака» Победа ЦСКА над «Ростовом» 2. ЦСКА 3. «Спартак» 4. «Ростов» 2. ЦСКА 3. «Спартак» 4. «Ростов» 2. ЦСКА 3. «Спартак» 4. «Ростов» Ничья ЦСКА и «Ростова» 2. «Спартак» 3. ЦСКА 4. «Ростов» 2. ЦСКА 3. «Спартак» 4. «Ростов» 2. ЦСКА 3. «Ростов» 4. «Спартак» Победа «Ростова» над ЦСКА 2. «Спартак» 3. «Ростов» 4. ЦСКА 2. «Ростов» 3. «Спартак» 4. ЦСКА 2. «Ростов» 3. ЦСКА 4. «Спартак»

Таким образом, чтобы занять второе место:

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- ЦСКА надо побеждать либо играть вничью при условии, что не выиграет «Спартак»;

- «Спартаку» надо побеждать при условии, что ЦСКА не обыграет «Ростов»;

- «Ростову» надо побеждать при условии, что «Спартак» не обыграет «Крылья Советов».

Роман Андреев