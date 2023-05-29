Кто завоюет серебряные медали чемпионата России - что нужно «Спартаку» и ЦСКА для этого

Перед последним туром Премьер-лиги осталось три претендента на второе место. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о раскладах.
Перед последним туром борьба за второе место в Премьер-лиге накалилась до предела. Остались всего три претендента, и два из них сыграют в очном матче.
|2
|ЦСКА Москва
|55
|3
|«Спартак» Москва
|54
|4
|«Ростов»
|53
В последнем туре ЦСКА примет «Ростов», а «Спартак» отправится в гости к «Крыльям Советов». За счёт того, что «армейцы» встретятся с южанами, невозможна ситуация, чтобы две команды финишировали с одинаковым количеством очков, и второе место определялось бы за счёт дополнительных показателей. Так или иначе вице-чемпион наберёт баллов больше конкурентов.
При этом есть вероятность, что третье место будет определяться именно за счёт дополнительных показателей. «Спартак» может оспаривать бронзовые медали либо с ЦСКА, либо с «Ростовом». При равенстве очков ключевым показателем являются личные встречи. Таким образом, при одинаковом количестве баллов:
- «Спартак» будет выше ЦСКА (2:2 и 2:1);
- «Ростов» будет выше «Спартака» (4:2 и 1:1).
Если же суммировать, то расклады на последний тур получаются такими:
|Победа ЦСКА над «Ростовом»
2. ЦСКА
3. «Спартак»
4. «Ростов»
2. ЦСКА
3. «Спартак»
4. «Ростов»
2. ЦСКА
3. «Спартак»
4. «Ростов»
|Ничья ЦСКА и «Ростова»
2. «Спартак»
3. ЦСКА
4. «Ростов»
2. ЦСКА
3. «Спартак»
4. «Ростов»
2. ЦСКА
3. «Ростов»
4. «Спартак»
|Победа «Ростова» над ЦСКА
2. «Спартак»
3. «Ростов»
4. ЦСКА
2. «Ростов»
3. «Спартак»
4. ЦСКА
2. «Ростов»
3. ЦСКА
4. «Спартак»
Таким образом, чтобы занять второе место:
- ЦСКА надо побеждать либо играть вничью при условии, что не выиграет «Спартак»;
- «Спартаку» надо побеждать при условии, что ЦСКА не обыграет «Ростов»;
- «Ростову» надо побеждать при условии, что «Спартак» не обыграет «Крылья Советов».
Роман Андреев
Бан пользователя