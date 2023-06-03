Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о воронежском «Факеле».

«Сейчас «Факел» доказывает. Разумеется по финансам он однозначно не сильнее тех же «Химок». Но, я считаю, игроки делают максимум, и с приходом Вадима Евсеева у них были очень хорошие результаты.

Команда может сейчас выскочить из стыков. Они молодцы, хотя по игре и «Крылья Советов» мне всегда импонировали, как они играют, жаль, что в последнее время у них что-то не клеится. Я, конечно, не думал, что «Крылья Советов» доведут дело до стыков. Не ожидал, что самарцы будут так низко к концу чемпионата», — сказал Гуренко.

Сегодня, 2 июня, пройдёт заключительный 30-й тур сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге. «Факел» сыграет на выезде против «Зенита». «Крылья Советов» на своём поле проведут встречу против «Спартака». Все игры начнутся в 17:00 мск.

В турнирной таблице «Факел» идёт на 12-м месте с 30 очками, а «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на строчку ниже.