Литвинов: «У «Спартака» не было никаких шансов занять второе место»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием после поражения от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 30-го тура РПЛ.

«Обидно, что проиграли. Вторая неприятная новость — ЦСКА победил в игре с «Ростовом». У нас не было никаких шансов занять второе место. В перерыве нам сказали счет матча ЦСКА. Понимали, «Спартаку» поможет лишь чудо», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

В минувшем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре ассиста.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» завоевал бронзовые медали. На второй строчке расположился ЦСКА, чемпионство осталось за «Зенитом».