Зиньковский — о попадании самолёта в грозу: «Я даже не понял, сколько мы летели»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о попадании самолёта с игроками команды в грозу.

«Самолет «Спартака» попал в грозу над Самарой и сделал несколько кругов? Не знаю, я спал в это время (смеется). Проснулся, а мы уже приземляемся. Я даже не понял, сколько мы летели», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет семь ассистов.

Напомним, в игре 30-го тура РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:1) и по итогам сезона занял третье место, отстав от ЦСКА (2-е место) на четыре очка.