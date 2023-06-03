Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвёл итог сезона-2022/23 для московского «Спартака».

«Когда «Спартак» не выиграет в сезоне какой-нибудь титул – это уже неудовлетворительное выступление. Мы привыкли, что при Романцеве каждый год или Кубок, или чемпионство команда брала.

Почему команда не показывала весной тот футбол, который демонстрировала осенью? Наверное, что-то «Спартак» упустил в подготовительном этапе, который проходил зимой», — сказал Сёмин.

По итогам сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.