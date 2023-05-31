Стрепетов объяснил номинацию Писарского на звание лучшего игрока РПЛ

Бывший зенитовец Алексей Стрепетов рассказал, почему в Российской премьер-лиге решили включить форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского в список кандидатов на звание лучшего нападающего сезона-2022/23 в РПЛ.

«Думаю, это сделали для массовости, чтобы показать, сколько у нас талантливых футболистов. На самом деле нет, это не так. А Писарскому пожелаем успеха, пока что он лишь представляет на поле фамилию Писарский», - цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Напомним, что после перехода в «Крылья Советов» из «Оренбурга» зимой Писарский, взявший новую фамилию, так и не смог ни разу отличиться в матче РПЛ. Тем временем, летом и осенью прошлого года будучи игроком «Оренбурга» он оформил 14 голов и занимал первое место в списке лучших бомбардиров лиги.

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