Червиченко: «ЦСКА заслужил второе место, а «Спартак» своё третье — нет!»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что ЦСКА заслужил второе место по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России. «Спартак» же, как считает функционер, занял третью строчку лишь благодаря судейским ошибкам в свою пользу.

«ЦСКА заслужил второе место, а «Спартак» своё третье — нет! Посмотрите таблицу судейских ошибок. Больше всех раз ошиблись в пользу «Спартака», хотя они больше всех и ныли», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В 30 турах минувшего розыгрыша чемпиона России ЦСКА набрал 58 очков, опередив третий «Спартак» на четыре балла. Между собой эти команды встречались два раза — в одном матче была зафиксирована ничья (2:2), а вторая встреча завершилась победой «красно-белых» со счётом 2:1.