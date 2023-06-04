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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «ЦСКА заслужил второе место, а «Спартак» своё третье — нет!»

04 Июня 2023 • 15:41 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что ЦСКА заслужил второе место по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России. «Спартак» же, как считает функционер, занял третью строчку лишь благодаря судейским ошибкам в свою пользу.  

«ЦСКА заслужил второе место, а «Спартак» своё третье — нет! Посмотрите таблицу судейских ошибок. Больше всех раз ошиблись в пользу «Спартака», хотя они больше всех и ныли», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В 30 турах минувшего розыгрыша чемпиона России ЦСКА набрал 58 очков, опередив третий «Спартак» на четыре балла. Между собой эти команды встречались два раза — в одном матче была зафиксирована ничья (2:2), а вторая встреча завершилась победой «красно-белых» со счётом 2:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Червиченко
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