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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Крыльев Советов» Овсянников: «В матче с «Пари НН» нас засудили»

13 Июня 2023 • 11:15 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Вратарь «Крыльев Советов» Богдан Овсянников поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН», который завершился победой нижегородской команды со счётом 2:1.

Овсянников раскритиковал работу судей, обслуживавших эту игру. Голкипер считает, что «Крылья Советов» засудили.

«В матче с «Пари НН» нас засудили. Три ключевых ошибки не в нашу пользу. К сожалению, в нашем футболе такое часто встречается», — цитирует Овсянникова «Матч ТВ».

Напомним, что обслуживала тот матч судейская бригада под предводительством Романа Галимова.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 30 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Галимов Богдан Овсянников Пари НН
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