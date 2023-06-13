Вратарь «Крыльев Советов» Овсянников: «В матче с «Пари НН» нас засудили»

Вратарь «Крыльев Советов» Богдан Овсянников поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ против «Пари НН», который завершился победой нижегородской команды со счётом 2:1.

Овсянников раскритиковал работу судей, обслуживавших эту игру. Голкипер считает, что «Крылья Советов» засудили.

«В матче с «Пари НН» нас засудили. Три ключевых ошибки не в нашу пользу. К сожалению, в нашем футболе такое часто встречается», — цитирует Овсянникова «Матч ТВ».

Напомним, что обслуживала тот матч судейская бригада под предводительством Романа Галимова.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 30 турах.