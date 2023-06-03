Джикия был удалён со скамейки запасных в матче против «Крыльев Советов»

Сейчас проходит матч 30-го тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком». В первом тайме команды не смогли распечатать ворота.

На 43-й минуте защитник столичного клуба Георгий Джикия был удалён со скамейки запасных. Сначала главный арбитр встречи Алексей Амелин показал игроку желтую карточку, а после того как Джикия начал общаться на повышенных тонах, рефери достал из кармана красную карточку.

Таким образом, капитан «красно-белых» точно не поможет своей команде в матче первого тура сезона-2023/24.

Прямая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.