Мостовой — о травме Тавареша: «Для «Спартака» это несущественная потеря»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о травме защитника «красно-белых» Томаша Тавареша.

Ранее сообщалось, что у 22-летнего португальца был выявлен разрыв крестообразной связки колена.

Мостовой назвал травму Тавареша серьёзным ударом для самого футболиста. При этом эксперт считает, что «Спартак» сможет заменить игрока.

«Это очень больно прежде всего для самого футболиста. Для «Спартака» это несущественная потеря, потому что есть много игроков в команде», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Тавареш перешёл в «Спартак» прошлой зимой из «Бенфики». В составе «красно-белых» португальский защитник успел провести 18 матчей, забить один гол и отдать одну результативную передачу.