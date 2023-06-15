«Спартак» надолго потерял защитника из-за серьёзной травмы

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш получил серьёзную травму в рядах молодёжной сборной Португалии. Тренер команды Руй Жорже сообщил, что у 22-летнего Тавареша выявили разрыв крестообразной связки колена. Слова специалиста приводит Record.

Учитывая серьёзность травмы, Тавареш вряд ли сможет сыграть в первой части сезона 2023/2024. Это серьёзный удар для «Спартака».

Стоит сказать, что для Тавареша это не первый разрыв «крестов». Первую часть прошлого сезона португалец тоже пропустил из-за такой травмы. В «Спартак» защитник перешёл после восстановления.

За «Спартак» Тавареш провёл 18 матчей и забил один гол.