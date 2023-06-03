Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на ямайского нападающего Шамара Николсона на следующий сезон.

По данным Metaratings.ru, испанский специалист уже сообщил о принятом решении игроку, а руководство клуба уже предложило форварду заняться поиском нового места работы.

Контракт 26-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Николсон принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнерам по команде.