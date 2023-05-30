Губерниев — о Промесе: «Я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате!»

Известный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса обвинили в контрабанде наркотиков.

«Человек имеет колоссальнейшие проблемы в Нидерландах. Если его обвинят, то будет странно, если он продолжит играть за «Спартак». Я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате!» — заявил Губерниев Sport24.

По мнению эксперта, ранее Промесу правильно отказали в предоставлении российского гражданства.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и стал автором десяти результативных передач.

Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков