Чанов: «Пусть на меня не обижаются, но Селихов играет неровно»

Вячеслав Чанов оценил игру основного голкипера московского «Спартака» Александра Селихова по ходу подходящего к концу сезона.

«Пусть на меня никто не обижается, играет Селихов неровно. Что такое игра голкипера? Это стабильность, регулярные спасения, влияние на ход игры по возможности. Но у Селихова этого всего нет», - признался бывший тренер вратарей ЦСКА порталу «Спорт день за днём».

Напомним, что Селихов стал игроком «Спартака» уже более шести лет назад – зимой 2017 года он перебрался в Москву из пермского «Амкара».

По ходу текущего сезона у российского вратаря 27 матчей за «красно-белых» в рамках РПЛ, в которых он пропустил 34 гола. В Кубке России в рамках текущего розыгрыша трофея голкипер не выступал.

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