Зиньковский назвал лучших тренеров РПЛ в прошедшем сезоне

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский назвал лучших тренеров по итогам прошедшей кампании Российской премьер-лиги.

«Лучший тренер сезона? Отмечу двух тренеров — Абаскаля и Осинькина», — заявил хавбек сборной России в интервью«Чемпионату».

Напомним, что Зиньковский работал под руководством Игоря Осинькина в «Крыльях Советов». В прошедшем сезоне «Спартак» выиграл бронзовые медали Премьер-лиги под руководством Гильермо Абаскаля, а «Крылья Советов» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе, заняв 12-е место после победы над «красно-белыми» в последнем туре. Антон Зиньковский в 28 матчах чемпионата отметился тремя голами при одном ассисте.