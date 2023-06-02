Газзаев: «Спартаку» не хватает характера»

Российский тренер Валерий Газзаев поделился комментарием о результатах «Спартака» во второй части сезона.

«Действительно, «Спартак» растерял много очков. Думаю, тут вопрос к работе тренера. Здесь вопросы к подготовке как физической, так и моральной. Мне кажется, весной «Спартаку» не хватает характера», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

За один тур до окончания сезона команда Гильермо Абаскаля находится на третьей позиции в чемпионате России, отставая от ЦСКА, который идет на втором месте, на один зачетный балл.

В последнем туре сезона «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», а ЦСКА — с «Ростовом».