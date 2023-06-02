Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «Спартаку» не хватает характера»

02 Июня 2023 • 18:31 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.55 X 3.60 2 2.65
Через 21 ч. 10 мин.

Российский тренер Валерий Газзаев поделился комментарием о результатах «Спартака» во второй части сезона.

«Действительно, «Спартак» растерял много очков. Думаю, тут вопрос к работе тренера. Здесь вопросы к подготовке как физической, так и моральной. Мне кажется, весной «Спартаку» не хватает характера», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

За один тур до окончания сезона команда Гильермо Абаскаля находится на третьей позиции в чемпионате России, отставая от ЦСКА, который идет на втором месте, на один зачетный балл.

В последнем туре сезона «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», а ЦСКА — с «Ростовом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Газзаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.06.23 в 17:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.54 4.50 6.00
Видео
03.06.23 в 17:00
Зенит Зенит
Факел Факел
1.52 4.80 5.80
Видео
03.06.23 в 17:00
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.18 3.80 3.15
Видео
03.06.23 в 17:00
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.80 2.02
Видео
03.06.23 в 17:00
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
2.27 4.00 2.85
Видео
03.06.23 в 17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1.68 4.10 5.00
Видео
03.06.23 в 17:00
Урал Урал
Сочи Сочи
2.14 3.55 3.45
Видео
03.06.23 в 17:00
Пари НН Пари НН
Химки Химки
1.58 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Июня
19:47 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили, почему Селихов и Дуарте пропустят последний матч сезона
19:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Пару мячей «Ростову» ЦСКА должен забить»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Селихов и Дуарте не помогут «Спартаку» в матче с «Крыльями»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Есть ощущение, что «Факел» не проиграет «Зениту»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что в матче с «Крыльями Советов» Абаскаль должен дать шанс Мелёшину
18:46 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» прокомментировали сложную посадку самолёта в Самаре
18:41 · Россия. Премьер-лига
Самолёт «Спартака» не без проблем совершил посадку в Самаре
18:31 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Спартаку» не хватает характера»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Петржела посмотрел бы фильм о Семаке
18:21 · Россия. Премьер-лига
Гладилин выделил фаворита в матче ЦСКА с «Ростовом»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос о состоянии Кайо
18:10 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: У «Спартака» отсутствует костяк команды
18:01 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв не верит, что «Ростов» может обыграть ЦСКА
17:52 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Абаскаль старался, но пока не смог поставить игру «Спартаку»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал «Спартак» фаворитом в борьбе за серебро РПЛ
Все новости
Рекомендуем