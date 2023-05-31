Барбоза не верит, что «Спартак» сохранит Промеса, если суд вынесет игроку приговор

Известный агент Паулу Барбоза высказался о ситуации с уголовным делом нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Если было бы какое-то решение суда не в его пользу, то он не должен играть. И должен ответить. Его обвиняют в очень серьезных преступлениях. И я сомневаюсь, что, если суд вынесет обвинительный приговор, «Спартак» сохранит с ним контракт», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что пока есть только обвинения, поэтому не стоит забегать вперед.

В текущем сезоне Промес забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.