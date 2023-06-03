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Кавазашвили назвал лучшего игрока «Спартака» этого сезона

03 Июня 2023 • 11:25 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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Через 4 ч. 20 мин.

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, кого считает лучшим игроком столичного клуба в этом сезоне.

Экс-голкипер сборной СССР выделил нидерландского нападающего Квинси Промеса, ведь он является настоящим лидером, и без него «красно-белым» приходится тяжело.

«Квинси много забил голов, помогал команде в важных матчах. Без сомнений лучший в этом сезоне», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес принял участие в 36 играх во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Квинси Промес
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