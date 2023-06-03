Кавазашвили назвал лучшего игрока «Спартака» этого сезона

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, кого считает лучшим игроком столичного клуба в этом сезоне.

Экс-голкипер сборной СССР выделил нидерландского нападающего Квинси Промеса, ведь он является настоящим лидером, и без него «красно-белым» приходится тяжело.

«Квинси много забил голов, помогал команде в важных матчах. Без сомнений лучший в этом сезоне», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес принял участие в 36 играх во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.