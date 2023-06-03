Зарема Салихова: «Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, подвела итоги выступления столичного клуба в сезоне-2022/23.

Зарема отметила, что вторая половина сезона не особо радовала, хотя были запоминающиеся победы.

Также она дала понять, что много факторов повлияли на результат, например, судейские ошибки.

«Инерция закончилась, очков, набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

«Спартак» по итогам сезона расположился третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.