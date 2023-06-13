В «Локомотиве» опровергли информацию об имеющейся договорённости по трансферу Солдатенкова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова в московский клуб.

Ульянов признался, что ему ничего неизвестно об имеющейся договорённости между клубами по трансферу Солдатенкова.

«Первый раз слышу об этом», — приводит слова Ульянова Metaratings.

Сам Солдатенков также опроверг эту информацию, отметив, что ни с кем на данную тему ещё не разговаривал.

В минувшем сезоне 26-летний Солдатенков провёл за «Крылья Советов» 34 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.