Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о медальной гонке в РПЛ.

- Кому бы вы отдали предпочтение в борьбе за медали?

- Скорее всего, ЦСКА станет вторым, потому что «армейцы» играют с «Ростовом» дома. «Спартаку» очень тяжело будет в Самаре, и я думаю, там получится ничья. У «Крыльев Советов» тяжелое положение. Они в родных стенах будут упираться. Плюс эта команда очень симпатичная, с поставленной игрой. Поэтому, если «красно-белые» наберут там одно очко, то останутся на третьем месте. А «Ростов» будет четвертым.

- ЦСКА в двух последних турах набрал всего одно очко, а «Ростов» обыграл крепкий «Ахмат». Почему для вас «армейцы» фавориты в противостоянии с командой Карпина?

- Потому что будут играть дома. Плюс большую часть последних встреч ЦСКА выглядел прилично. А «Ростов» наоборот, кроме последнего матча выглядел не очень. Показалось даже, что у него больше не осталось сил. Мне симпатична команда Карпина. Но если смотреть реально, ЦСКА сейчас чуть-чуть посильнее.

- У «Ростова» какие есть козыри в противостоянии с ЦСКА?

- Хорошая игра в обороне, плюс впереди есть, кому забить, даже в отсутствие травмированного Комличенко. В последней встрече молодой нападающий Голенков забил два мяча. Там есть и опытные, хорошие футболисты, которые определяют игру команды: Байрамян, Глебов, который вызывается в сборную России. Но опять-таки, бросается в глаза, что силенки у них заканчиваются.

- Многие действительно списали команду Карпина из медальной гонки, но победа над «Ахматом» говорит о том, что южане не намерены просто так отдавать медали.

- Однозначно, будет борьба и тяжелая игра. ЦСКА не будет просто. На бумаге «армейцы» выглядят фаворитами, но мы же понимаем, что произойти может все, что угодно.

- Почему ЦСКА, который так хорошо играет весной, оступился со «Спартаком» и «Краснодаром»?

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- Он играл с очень хорошими соперниками, которые как минимум не слабее. По стечению обстоятельств ЦСКА сейчас находится на втором месте, но я считаю, что «Спартак» ничем не слабее. Да и «Краснодар» в последних матчах играет очень прилично. К тому же «быки» принимали команду Федотова у себя дома.

- Что касается «Спартака», какие вопросы у вас есть к Абаскалю по весеннему отрезку? Почему команда выступает так нестабильно?

- Это стало для меня неожиданностью. По осени мы привыкли, что команда здорово играет, есть рисунок, забитые мячи, комбинации, результат. Да и пропускали москвичи мало. А потом все разладилось. Не знаю, что произошло. Говорят, что предсезонка получилась большая, и Абаскаль оказался к этому не готов, потому что он привык готовить футболистов месяц. А тут было два с половиной месяца. За это время команда успевает набрать форму, потерять ее и снова набрать. А у тренера не было опыта таких длинных сборов. Это все, конечно, предположения, но с командой явно что-то произошло. Мы видим, что в обороне весной и летом был бардак. «Спартак» пропускал по два мяча. Возникли проблемы с реализацией, когда Промес был травмирован, Соболев не играл. Где-то судьи работали так, что команда лишалась очков, хотя могла выиграть. Поэтому все ожидали гораздо большего. На Кубок клуб делал ставку, но вылетел от «Акрона».

- Вам не показалось, что «Спартак» просто потерял уверенность из-за перечисленных вами факторов?

- Это с каждой командой происходит, когда нет результата. Когда все идет как нужно, ты забиваешь, набираешь очки – это придает уверенность. А когда все наоборот – ребята тушуются, появляется нервозность.

- Если «Спартак» займет третье место, как вы прогнозируете, это будет хороший результат, если смотреть на весь сезон в целом?

- Если брать первую половину сезона, все считали, что «красно-белые» готовы дать бой «Зениту» в борьбе за золотые медали. Поэтому есть разочарование, что этой борьбы не получилось.

- А ЦСКА заслужил второе место?

- По сравнению с прошлым годом команда заметно прибавила, как и отдельные футболисты: Чалов, Обляков. Игра у нее очень симпатичная, и забивают они красивые мячи. В этом прогрессе заслуга Федотова.

Елена Григорьевская