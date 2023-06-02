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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Крылья Советов» достойны остаться в Премьер-лиге»

02 Июня 2023 • 14:04 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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03.06 17:00

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлениях «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне.

Напомним, завтра, 3 июня, в матче заключительного 30-го тура текущего розыгрыша чемпионата России самарская команда встретится со «Спартаком». Эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

По мнению Колоскова, «Крылья Советов», находящиеся сейчас в зоне стыковых матчей, заслуживают остаться в Премьер-лиге, поскольку этот клуб умеет работать с молодёжью и демонстрирует атакующий футбол.

«В матче со «Спартаком» игроки «Крыльев Советов» будут до последнего сражаться за выход из зоны стыковых матчей. Шансы есть, учитывая, что «Факел» играет с «Зенитом». Вообще, «Крылья Советов» провели не лучший сезон, но они достойны остаться в Премьер-лиге», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице. От спасительной 12-й строчки самарцы отстают на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Вячеслав Колосков
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