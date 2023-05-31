Минасов порассуждал о дальнейших действиях «Спартака» в отношении Промеса

Российский футбольный агент Арсен Минасов порассуждал о нашумевшей истории с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, в минувший вторник прокуратура Нидерландов официально обвинила лидера атаки «красно-белых» в контрабанде наркотиков.

Агент отметил, что вряд ли эта история повлияет на клубный имидж «Спартака», однако будут иметь значение дальнейшие действия менеджмента команды.

«Действия клуба после вынесения судом решения – уже куда более важная история. В случае вынесения обвинительного приговора, у «Спартака» будет лишь один способ среагировать: разорвать контракт с футболистом и выслать его из страны», - заявил Минасов в разговоре с «РБ Спорт».

Ранее бывший российский футболист Андрей Канчельскис предположил, что Промеса могут арестовать.