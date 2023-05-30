Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков

Нападающий «Спартака» Квинси Промес по-прежнему имеет проблемы с законом на родине в Нидерландах. Как сообщает Het Parool, футболисту предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. Следствие считает Промеса причастным к ввозу двух партий наркотического вещества весом в сотни килограммов (общий вес - 1370 кг).

Как известно, Промеса также подозревают в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Скандальный инцидент произошёл в конце 2020 года. Также ранее появлялась информация о том, что Квинси подозревают в покрытии долга перед торговцем наркотиками после кражи партии наркотического вещества.

В сезоне 2022/2023 Квинси Промес забил 25 голов в 36 матчах за «Спартак».