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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков

30 Мая 2023 • 19:09 Комментировать

Нападающий «Спартака» Квинси Промес по-прежнему имеет проблемы с законом на родине в Нидерландах. Как сообщает Het Parool, футболисту предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. Следствие считает Промеса причастным к ввозу двух партий наркотического вещества весом в сотни килограммов (общий вес - 1370 кг).

Как известно, Промеса также подозревают в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Скандальный инцидент произошёл в конце 2020 года. Также ранее появлялась информация о том, что Квинси подозревают в покрытии долга перед торговцем наркотиками после кражи партии наркотического вещества.

В сезоне 2022/2023 Квинси Промес забил 25 голов в 36 матчах за «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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