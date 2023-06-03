Промес смазал пенальти, а «Крылья Советов» обыграли «Спартак», избежав участия в стыках

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 30-го тура РПЛ состоялся 3 июня на стадионе «Самара Арена».

Обе команды не были лишены турнирной мотивации, что довольно редкое событие для последнего тура РПЛ, поэтому «Спартак» и «Крылья Советов» выдали матч довольно эмоциональный. Тут и борьба была, и стычки, и даже удаление. Ну а значимые события начались с высокого прессинга «Спартака». Зобнин отобрал мяч у чужой штрафной площади, со второй попытки отпасовал на Промеса, а Квинси закрутил в дальний угол. Удар получился опасным, но Фролов спас.

Был и ещё шанс у Промеса, когда ему из-под себя отпасовал Игнатов. Квинси тоже бил, пробежав место передачи, поэтому в створ попасть не смог. Как затем не смог попасть в створ и сам Игнатов, которого по правому краю на удар вывел Зиньковский. Очень мощно пробил Михаил с острого угла, чуть не сломав ближнюю к себе штангу. «Крылья» на это отметили ударом Бабкина с дуги штрафной площади. Сергей пальнул под перекладину – спас теперь уже Максименко.

Затем вскипели эмоции. Бейл упал в штрафной площади и просил пенальти, Литвинов двумя ногами въехал в Шитова и получил «горчичник», апогеем же стала реакция Джикии, который умудрился получить красную карточку, находясь на скамейке запасных. Команды тоже подзарядились и обменялись уколами. Зиньковский с подъёма пробил, перекинул уже Фролова, но выручила самарцев перекладина. А Гапонов бил головой метров с шести – справился Максименко.

Тонну моментов израсходовали команды, но гол всё-таки случился. Бенжамин Гарре пустился в невероятное соло, убрал Зобнина, Чернова, с помощью рикошета Хлусевича и неотразимо пробил в «девятку» из-под Литивнова и Мартинса – 1:0. «Спартак» мог отыграться быстро. Мозес и так бил в никуда, однако мяч задел руку Гарре и улетел на трибуны. Зоркие арбитры касание разглядели и пенальти всё-таки был назначен. К «точке» подошёл Промес, плотно пробил в нижний угол, но Фролов совершил классный сейв, достав мяч.

И всё на этом, на концовку у футболистов сил не осталось, все эмоции команды израсходовали. «Спартак» завершил сезон поражением, чем очень порадовал Самару. «Крылья Советов» сохранили прописку в РПЛ, избежав стыковых матчей. Отпуск начался!