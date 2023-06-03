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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес смазал пенальти, а «Крылья Советов» обыграли «Спартак», избежав участия в стыках

03 Июня 2023 • 18:59 Комментировать (3)
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 30-го тура РПЛ состоялся 3 июня на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов1:0Спартак Москва
(1:0) Гарре Бенжамин55'  
Фролов ЕвгенийБейл ГленнГапонов ИльяСолдатенков АлександрГоршков ЮрийРассказов НиколайКостанца ФернандоБабкин Сергей 74' (Зотов Георгий ( 74') Ежов РоманГарре Бенжамин  64' 89' (Зуев Александр ( 89') Шитов Владислав  45' 74' (Витюгов Максим ( 74')
Запасные: Хлусов НикитаЗагородников АртурИванисеня ДмитрийОвсянников БогданЧиркович АлександарЦыпченко ДмитрийВеселов Даниил
Максименко АлександрДенисов Даниил  39' 46' (Тавареш Томаш ( 46') Литвинов Руслан  42'Чернов Никита  45'Хлусевич ДаниилЗобнин РоманПруцев Данил 60' (Мозес Виктор ( 60') Мартинс КристоферЗиньковский АнтонПромес КвинсиИгнатов Михаил  31' 60' (Бальде Диао Кейта ( 60'Мелёшин Павел 77')
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелШитов АнтонКлассен ЛеонНиколсон ШамарВолков МихаилРыбус МацейДжикия Георгий
03 июня. Стадион "Солидарность Арена".

 

Обе команды не были лишены турнирной мотивации, что довольно редкое событие для последнего тура РПЛ, поэтому «Спартак» и «Крылья Советов» выдали матч довольно эмоциональный. Тут и борьба была, и стычки, и даже удаление. Ну а значимые события начались с высокого прессинга «Спартака». Зобнин отобрал мяч у чужой штрафной площади, со второй попытки отпасовал на Промеса, а Квинси закрутил в дальний угол. Удар получился опасным, но Фролов спас.

Был и ещё шанс у Промеса, когда ему из-под себя отпасовал Игнатов. Квинси тоже бил, пробежав место передачи, поэтому в створ попасть не смог. Как затем не смог попасть в створ и сам Игнатов, которого по правому краю на удар вывел Зиньковский. Очень мощно пробил Михаил с острого угла, чуть не сломав ближнюю к себе штангу. «Крылья» на это отметили ударом Бабкина с дуги штрафной площади. Сергей пальнул под перекладину – спас теперь уже Максименко.

Затем вскипели эмоции. Бейл упал в штрафной площади и просил пенальти, Литвинов двумя ногами въехал в Шитова и получил «горчичник», апогеем же стала реакция Джикии, который умудрился получить красную карточку, находясь на скамейке запасных. Команды тоже подзарядились и обменялись уколами. Зиньковский с подъёма пробил, перекинул уже Фролова, но выручила самарцев перекладина. А Гапонов бил головой метров с шести – справился Максименко.

Тонну моментов израсходовали команды, но гол всё-таки случился. Бенжамин Гарре пустился в невероятное соло, убрал Зобнина, Чернова, с помощью рикошета Хлусевича и неотразимо пробил в «девятку» из-под Литивнова и Мартинса – 1:0. «Спартак» мог отыграться быстро. Мозес и так бил в никуда, однако мяч задел руку Гарре и улетел на трибуны. Зоркие арбитры касание разглядели и пенальти всё-таки был назначен. К «точке» подошёл Промес, плотно пробил в нижний угол, но Фролов совершил классный сейв, достав мяч.

И всё на этом, на концовку у футболистов сил не осталось, все эмоции команды израсходовали. «Спартак» завершил сезон поражением, чем очень порадовал Самару. «Крылья Советов» сохранили прописку в РПЛ, избежав стыковых матчей. Отпуск начался!

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Спартак Москва Крылья Советов
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Комментарии (3)
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TEREX
03 Июня 2023 в 19:10
зачётна пирнатыи счёлкнули па питаку марских свинак..))
kostet
03 Июня 2023 в 19:03
Жалко Чалов чуть не обошел преступника в гонке бомбардиров.
sqrt
03 Июня 2023 в 19:28
Парень, ты что-то путаешь - ВУЛТ приписан к "Уралу")
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