Камоцци объяснил, что должен сделать «Спартак» для борьбы за чемпионство

Итальянский менеджер Франко Камоцци ответил на вопрос о том, что необходимо сделать «Спартаку» для борьбы за чемпионство.

«Если «Спартак» хочет выиграть РПЛ, то недостаточно сменить тренера или купить игроков. Вы должны иметь культуру ежедневной работы, каждый человек в клубе должен быть причастен к процессу развития. Это основа для того, чтобы попытаться выиграть чемпионство», — заявил Камоцци Metaratings.

После 29 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 54 очка. В заключительном туре «красно-белые» сыграют с гостях с «Крыльями Советов».