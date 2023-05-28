Хлусевич высказался о предстоящем матче против «Крыльев Советов»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов».

Игрок отметил, что в последнем матче для «красно-белых» стоит задача взять серебряные медали.

«Если есть шанс занять место выше, почему бы и нет? Мотивация всегда есть, независимо, первый матч или последний. Каждая игра — новая мотивация», - приводит слова Хлусевича Sport24.

Напомним, что перед последним туром «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА, который сыграет против «Ростова», на одно очко.