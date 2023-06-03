Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил поражение «красно-белых» в заключительном туре Российской премьер-лиги.

- Вы довольны тем, как завершился сезон?

- Мы перед сезоном говорили, что команда должна быть в тройке, она там и находится. Жаль, что это третье место ничего не даёт. А что, у команды что-то случилось? Всё великолепно. Тренерский штаб, большие деньги. У них всё здорово.

- У самого тренерского штаба или у клуба в целом?

- У клуба и так всё хорошо. У людей, которые в этот клуб приходят, тоже всё в порядке.

- Какие позиции требуют усиления перед следующим сезоном?

- В «Спартаке» есть люди, которые получают за трансферную работу деньги. Пускай они и разбираются. Они же говорят, что понимают в футболе.

- А что сделать, чтобы в следующем сезоне бороться за первое место, кроме усиления?

Если состав у «Зенита» останется, то он снова станет чемпионом. Если ослабнет, то команды выровняются. Мы же видим, как сейчас «Факел» играл с резервным составом «Зенита».